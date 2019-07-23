Марезу могут запретить въезд в Египет. Он не пожал руку премьер-министру

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Алжира Рияд Марез, вероятно, получит запрет на въезд в Египет, где проходил триумфальный для него Кубок африканских наций – 2019.
Как сообщает Awarenessng.com, причиной таких санкций может стать отказ 28-летнего футболиста пожимать руку премьер-министру Египта Мустафе Мадбули и министру спорта страны Ашрафу Собхи. Во время церемонии награждения Марез на правах капитана традиционно приветствовал официальных лиц. Обменявшись рукопожатиями с президентом ФИФА Джанни Инфантино и ещё одним чиновником, Рияд проигнорировал представителей египетского правительства и, повернувшись к ним спиной, отправился за трофеем.
Напомним, в финальном матче Кубка африканских наций сборная Алжира одолела команду Сенегала со счётом 1:0. С турнирной сеткой соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».
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