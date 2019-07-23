Зидан ответил на критику агента Бэйла

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на слова агента Джонатана Барретта, представляющего форварда мадридского клуба Гарета Бэйла, который обвинил французского специалиста в проявлении неуважения к валлийскому футболисту. Барретт ранее обрушился с критикой на Зидана, объявившего, что валлиец не останется в команде.

«Я не проявлял никакого уважения к кому-либо. На днях я сказал, что клуб работал над уходом Бэйла. Я всегда говорил одно и то же: игроки — самая важная часть клуба. Я всегда поддерживаю их. Гарет не сыграл с „Баварией“, потому что не захотел. Он сказал, что не хочет выходить на поле, если клуб работает над его уходом», — цитирует Зидана BBC.

Ранее валлийский игрок не принял участия в матче Международного кубка чемпионов против мюнхенской «Баварии», который «Реал» проиграл со счётом 1:3. Напомним, Бэйл перешёл в мадридский клуб в 2013 году за € 100 млн, став самым дорогим футболистом в мире на тот момент.