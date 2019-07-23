Зидан ответил на критику агента Бэйла

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на слова агента Джонатана Барретта, представляющего форварда мадридского клуба Гарета Бэйла, который обвинил французского специалиста в проявлении неуважения к валлийскому футболисту. Барретт ранее обрушился с критикой на Зидана, объявившего, что валлиец не останется в команде.
«Я не проявлял никакого уважения к кому-либо. На днях я сказал, что клуб работал над уходом Бэйла. Я всегда говорил одно и то же: игроки — самая важная часть клуба. Я всегда поддерживаю их. Гарет не сыграл с „Баварией“, потому что не захотел. Он сказал, что не хочет выходить на поле, если клуб работает над его уходом», — цитирует Зидана BBC.
Ранее валлийский игрок не принял участия в матче Международного кубка чемпионов против мюнхенской «Баварии», который «Реал» проиграл со счётом 1:3. Напомним, Бэйл перешёл в мадридский клуб в 2013 году за € 100 млн, став самым дорогим футболистом в мире на тот момент.
- 23 июля 2019
-
10:02
-
09:51
-
09:45
-
09:29
-
09:18
-
09:15
-
08:57
-
08:46
-
08:22
-
07:43
-
07:28
-
07:11
-
06:35
-
06:28
-
05:57
-
05:49
-
05:21
-
04:54
-
03:51
-
03:39
-
03:06
-
02:52
-
02:38
-
02:00
-
01:44
-
01:22
-
00:54
-
00:40
-
00:19
-
00:06
- 22 июля 2019
-
23:48
-
23:47
-
23:37
-
23:27
-
23:07