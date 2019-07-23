Дикань поведал, почему Кононов не выпустил его в последнем матче за «Краснодар»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Дикань ответил на вопрос, почему бывший главный тренер «горожан» Олег Кононов не выпустил его на поле в последнем матче за краснодарскую команду с «Амкаром» в сезоне-2015/16.
«Ну-у, зато выпустили после игры (улыбается). Позволили выйти на круг почёта. У меня никаких обид или претензий к Олегу Георгиевича нет. Это было его решение. Возможно, забыл. Ведь результат этого матча уже не имел большого турнирного значения. На последнюю, третью замену вышел Володя Быстров. Он даже растерялся: „Почему я, а не ты?“. Возможно, мой прощальный матч ещёне сыгран? (Улыбается.)
Все награды, вся коллекция собранных футболок — всё это хранится в одном помещении, называю «Святая святых». Помню, въехали мы в новый дом, пригласили батюшку — чтобы освятил его. «Пойдём в „Святую святых“, — предлагаю. — Освящение подвального помещения». Он отвечает, мол, это — неправильно, потому что ниже уровня земли. Но когда закончил церемонию, заинтересовался: «Ну давай, посмотрим, что у тебя за „Святая святых“. Заходит, а там все стены в футболках и наградах — по кругу. Батюшка замер минуты на две: „У меня такое впечатление, что я на стадионе, прямо в центре поля“(смеётся)», — цитирует Диканя «Футбол 24».
- 23 июля 2019
-
11:43
-
11:36
-
11:28
-
11:25
-
11:00
-
10:52
-
10:46
-
10:30
-
10:28
-
10:22
-
10:02
-
09:51
-
09:45
-
09:29
-
09:18
-
09:15
-
08:57
-
08:46
-
08:22
-
07:43
-
07:28
-
07:11
-
06:35
-
06:28
-
05:57
-
05:49
-
05:21
-
04:54
-
03:51
-
03:39
-
03:06
-
02:52
-
02:38
-
02:00
-
01:44