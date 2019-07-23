Дикань поведал, почему Кононов не выпустил его в последнем матче за «Краснодар»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Дикань ответил на вопрос, почему бывший главный тренер «горожан» Олег Кононов не выпустил его на поле в последнем матче за краснодарскую команду с «Амкаром» в сезоне-2015/16.

«Ну-у, зато выпустили после игры (улыбается). Позволили выйти на круг почёта. У меня никаких обид или претензий к Олегу Георгиевича нет. Это было его решение. Возможно, забыл. Ведь результат этого матча уже не имел большого турнирного значения. На последнюю, третью замену вышел Володя Быстров. Он даже растерялся: „Почему я, а не ты?“. Возможно, мой прощальный матч ещёне сыгран? (Улыбается.)

Все награды, вся коллекция собранных футболок — всё это хранится в одном помещении, называю «Святая святых». Помню, въехали мы в новый дом, пригласили батюшку — чтобы освятил его. «Пойдём в „Святую святых“, — предлагаю. — Освящение подвального помещения». Он отвечает, мол, это — неправильно, потому что ниже уровня земли. Но когда закончил церемонию, заинтересовался: «Ну давай, посмотрим, что у тебя за „Святая святых“. Заходит, а там все стены в футболках и наградах — по кругу. Батюшка замер минуты на две: „У меня такое впечатление, что я на стадионе, прямо в центре поля“(смеётся)», — цитирует Диканя «Футбол 24».