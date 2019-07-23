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Браими, которым интересовался «Арсенал», перешёл в катарский клуб

Браими, которым интересовался «Арсенал», перешёл в катарский клуб
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий сборной Алжира Ясин Браими стал футболистом катарского клуба «Аль-Райян».

По условиям контракта 29-летний форвард будет выступать за свою новую команду на протяжении трёх сезонов. Условия соглашения не разглашаются. При этом Ясин достался «Аль-Райяну» бесплатно, перебравшись на правах свободного агента после истечения контракта с «Порту».

Ранее сообщалось, что следующим клубом Браими может стать лондонский «Арсенал», желающий усилить атаку в летнее трансферное окно. Утверждалось, что ради перехода в стан «канониров» форвард готов отклонить более выгодные предложения.

Фото доступно в «твиттере» TRT Spor.

В минувшем сезоне Браими принял участие в 32 матчах португальского национального чемпионата, в которых стал автором 10 забитых мячей, а также отдал 4 результативные передачи.

«Арсенал» интересуется Браими
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