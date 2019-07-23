Кононов рассказал, в чём сила «Туна», с которым сыграет «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов высказался о предстоящем противостоянии с «Туном» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.



«Швейцарский футбол сегодня развивается динамично, шагает в ногу со временем. Поэтому не надо смотреть на бюджет и количество трофеев нашего соперника – сила швейцарских клубов заключается в системности подхода к управлению и развитию футбола. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на позиции Швейцарии в рейтинге ФИФА – она уже много лет не покидает топ-10. А швейцарские футболисты регулярно выступают в лучших клубах Европы.



Футбольный клуб «Тун» играет в быстрый, организованный футбол. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы подойти к этим матчам в полной готовности», — приводятся слова Кононова в телеграм-канале «Спартака».



«Спартак» и «Тун» проведут матчи 8 и 15 августа. Первая игра пройдёт на поле швейцарской команды, а ответная — в Москве на стадионе «Открытие Арена». Напомним, победители третьего раунда выйдут в стадию плей-офф квалификации евротурнира.

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