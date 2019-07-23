Гризманн — в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Челси»
«Барселона» и «Челси» объявили стартовые составы на товарищеский матч, который состоится сегодня, 23 июля, в городе Сайтама (Япония) на одноимённом стадионе и начнётся в 13:30 мск.
В основе сине-гранатовых на поле выйдет французский нападающий Антуан Гризманн, для которого эта игра станет дебютной за каталонский клуб после перехода из мадридского «Атлетико».
Состав «Барселоны»: Марк-Андре тер Штеген, Серхи Роберто, Жерар Пике, Самуэль Юмтити, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Рикард Пуч, Ориоль Бускетс, Алекс Кольядо, Усман Дембеле, Антуан Гризманн.
Состав «Челси»: Кепа Аррисабалага, Сесар Аспиликуэта, Андреас Кристенсен, Давид Луис, Эмерсон Палмери, Жоржиньо, Матео Ковачич, Мэйсон Маунт, Педро Родригес, Тэмми Абрахам, Кристиан Пулишич.
«Барселона» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 23 июля в 13:30
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