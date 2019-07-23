А. Кержаков оценил силу соперника «Спартака» в Лиге Европы

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказался о предстоящем противостоянии «Спартака» с «Туном» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Кержаков, будучи футболистом, выступал в Швейцарии за «Цюрих».
«Всё очень быстро меняется, и если качество поля у “Туна” осталось таким же, то это искусственный газон не лучшего качества. Стадион маленький, похож чем-то на стадион в Раменском. В то время, когда я играл в Швейцарии, “Тун” был аутсайдером, а в прошлом году занял 4-е место. Дело в том, что составы команд быстро меняются, и чемпионат Швейцарии очень непредсказуемый. Команда может проиграть аутсайдеру и быть в конце, а потом обыграть лидера. Все команды очень похожи, и все стараются играть в футбол», – сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Виктором Коробковым.
«Спартак» и «Тун» проведут матчи 8 и 15 августа. Первая игра пройдёт на поле швейцарской команды, а ответная — в Москве на стадионе «Открытие Арена». Напомним, победители третьего раунда выйдут в стадию плей-офф квалификации евротурнира.
- 23 июля 2019
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