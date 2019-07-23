На Ломовицкого претендуют «Рубин» и «Арсенал»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий на этой неделе может сменить клуб. Как сообщает «Бизнес online», футболиста до конца этого сезона хотят арендовать «Рубин» и тульский «Арсенал». В ближайшие дни 21-летний игрок примет решение о своём будущем.
Ранее в СМИ сообщалось, что генеральный директор «Спартака» Томас Цорн одобрил аренду 21-летнего футболиста в казанский клуб. Красно-белые готовы отпустить Ломовицкого после подписания контракта с Резуаном Мирзовым из «Ростова». Решение должен принять футболист вместе со своим агентом.
В «Рубине» Ломовицкого видят в качестве игрока основного состава. В прошлом сезоне футболист принял участие в 24 матчах «Спартака» и сделал одну голевую передачу. Контракт Ломовицкого с московским клубом рассчитан до лета 2023 года.
- 23 июля 2019
-
14:22
-
14:04
-
13:49
-
13:40
-
13:34
-
13:21
-
13:02
-
12:46
-
12:38
-
12:34
-
12:06
-
11:57
-
11:43
-
11:36
-
11:28
-
11:25
-
11:00
-
10:52
-
10:46
-
10:30
-
10:28
-
10:22
-
10:02
-
09:51
-
09:45
-
09:29
-
09:18
-
09:15
-
08:57
-
08:46
-
08:22
-
07:43
-
07:28
-
07:11
-
06:35