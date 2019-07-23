На Ломовицкого претендуют «Рубин» и «Арсенал»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий на этой неделе может сменить клуб. Как сообщает «Бизнес online», футболиста до конца этого сезона хотят арендовать «Рубин» и тульский «Арсенал». В ближайшие дни 21-летний игрок примет решение о своём будущем.



Ранее в СМИ сообщалось, что генеральный директор «Спартака» Томас Цорн одобрил аренду 21-летнего футболиста в казанский клуб. Красно-белые готовы отпустить Ломовицкого после подписания контракта с Резуаном Мирзовым из «Ростова». Решение должен принять футболист вместе со своим агентом.



В «Рубине» Ломовицкого видят в качестве игрока основного состава. В прошлом сезоне футболист принял участие в 24 матчах «Спартака» и сделал одну голевую передачу. Контракт Ломовицкого с московским клубом рассчитан до лета 2023 года.



«Рубин» может арендовать Мостового и Ломовицкого