Назаров прочитал стих, посвящённый избиению фанатов «Спартака» в Ростове-на-Дону

Известный артист театра и кино, болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» выложил ролик, в котором прочитал стихотворение, посвящённое инциденту после матча «Ростов» — «Спартак» (2:2).

Вскоре после окончания встречи в подтрибунном помещении стадиона «Ростов Арена», где проходила игра, началась давка, вызванная конфликтом между болельщиками гостевой команды и представителями правоохранительных органов. В ходе столкновения омоновцы наносили фанатам удары резиновыми дубинками.

«Народ и армия — едины, кто не согласен, тот соврёт,

Поэтому нельзя дубиной дубасить собственный народ.

Болельщики чужой команды хоть москвичи, но не враги,

Поэтому не надо в гланды совать тупые сапоги.

Как это страшно и нелепо без сострадания в форму влезть,

Ведь униформа — это скрепы хранить достоинство и честь.

Беречь бесстрашно и умело наследия звёзд, и эполет

Не надо красить красно-белый, в кроваво-красный ровный цвет.

Народ с полицией едины, Россия — славный, общий дом.

Не надо нас лупить дубиной, не то «Дубинушку» споём».

Видео доступно на «Чемпионате».