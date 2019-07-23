Назаров прочитал стих, посвящённый избиению фанатов «Спартака» в Ростове-на-Дону

Известный артист театра и кино, болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» выложил ролик, в котором прочитал стихотворение, посвящённое инциденту после матча «Ростов» — «Спартак» (2:2).
Вскоре после окончания встречи в подтрибунном помещении стадиона «Ростов Арена», где проходила игра, началась давка, вызванная конфликтом между болельщиками гостевой команды и представителями правоохранительных органов. В ходе столкновения омоновцы наносили фанатам удары резиновыми дубинками.
«Народ и армия — едины, кто не согласен, тот соврёт,
Поэтому нельзя дубиной дубасить собственный народ.
Болельщики чужой команды хоть москвичи, но не враги,
Поэтому не надо в гланды совать тупые сапоги.
Как это страшно и нелепо без сострадания в форму влезть,
Ведь униформа — это скрепы хранить достоинство и честь.
Беречь бесстрашно и умело наследия звёзд, и эполет
Не надо красить красно-белый, в кроваво-красный ровный цвет.
Народ с полицией едины, Россия — славный, общий дом.
Не надо нас лупить дубиной, не то «Дубинушку» споём».
Видео доступно на «Чемпионате».
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