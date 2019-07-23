Сарри: матчи «Ювентуса» с «Интером» — особенные, но сейчас команды не в форме
Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался о предстоящем матче Международного кубка чемпионов с миланским «Интером».
«Матчи «Ювентуса» с «Интером» – особенные, но сейчас команды не смогут показать себя во всей красе, учитывая физические кондиции футболистов. Что касается нашей игры, мы намерены продолжить делать на поле то, что делали в начале второго тайма матча с «Тоттенхэмом», — приводит слова Сарри Calciomercato.com.
Матч «Ювентус» – «Интер» состоится завтра, 24 июля, в городе Нанкин (Китай). Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.
В предыдущем матче Международного кубка чемпионов «Ювентус» проиграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:3. В свою очередь «Интер» уступил «Манчестер Юнайтед» (0:1).
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