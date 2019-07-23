«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Гацканом
Сегодня, 23 июля, молдавский полузащитник Александр Гацкан прибыл в Самару, где подписал контракт с «Крыльями Советов». Соглашение с Александром заключено по схеме «1+1», сообщает пресс-служба клуба.
35-летний игрок известен российским любителям футбола по выступлениям за «Рубин» и «Ростов». Вплоть до 2018 года Гацкан защищал цвета сборной Молдавии. За «Крылья Советов» Александр будет выступать под номером «8». Гацкан присоединится к команде завтра на утренней тренировке.
Гацкан защищал цвета «Ростова» с 2008 года. За это время он провёл в составе команды 314 матчей и забил 24 мяча. Вместе с жёлто-синими полузащитник стал обладателем Кубка России в сезоне-2013/14. Кроме того футболист выступал за челябинский «Спартак».
«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Гацканом
Фото: ФК «Крылья Советов»
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