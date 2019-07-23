«Рубин» начал продавать футболки с жестом «козы» Шаронова

«Рубин» в официальном интернет-магазине начал продавать футболки с жестом «козы» от главного тренера команды Романа Шаронова. Таким жестом рулевой казанской команды приветствовал болельщиков «Рубина» на гостевом секторе после выездной победы над «Динамо» во втором туре Российской Премьер-Лиги.

«Рубин» начал продавать футболки с жестом «козы» от Шаронова Фото : ФК «Рубин»

Напомним, с 36-й минуты «Динамо» играло в большинстве. За два предупреждения с поля был удалён полузащитник казанского клуба Евгений Башкиров. Однако столичная команда так и не смогла распечатать ворота соперника. Более того, на 90+3-й минуте форвард «Рубина» Бека Микелтадзе забил гол и принёс победу своей команде.

После победы «Рубин» всей командой, в том числе Шаронов, подошли к гостевому сектору на «ВТБ Арене».