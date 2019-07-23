Соболев рассказал о несостоявшихся переходах в ЦСКА и «Локомотив»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал о несостоявшихся переходах в московские клубы во времена выступлений за барнаульское «Динамо».
«Сначала я в ЦСКА приехал. Потренировался недельку, а потом в контрольном матче мы играли против парней 1998 года рождения. Я тогда впервые в жизни играл крайнего полузащиника: минут 30 бегал по флангу без мяча. Потом подали на дальнюю штангу, и я первым, наверное, касанием забил. Ну а после игры сказали что-то вроде: «Ты хороший, будем за тобой следить». Короче, из серии «Мы вам перезвоним».
А в «Локо» тренировался — всё вроде нормально было. Тренер был доволен, что-то подсказывал. А потом у нас игра — мне говорят, что мне не надо на неё. Ну и понял, что ловить тут нечего. То есть мне даже «нет» не сказали. Когда не попал в состав на игру, собрал вещи и уехал домой», — цитирует Соболева Sport24.
Соболев выступает за «Крылья Советов» с 2018 года. В двух стартовых турах нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги 22-летний форвард успел записать на свой счёт 3 гола (1 из них – с пенальти).
- 23 июля 2019
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