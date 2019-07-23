Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Челси» победил «Барселону» в товарищеском матче

«Челси» победил «Барселону» в товарищеском матче
Футбол / Прочие турниры 0

Прозвучал финальный свисток в товарищеском матче между «Барселоной» и «Челси». Игра прошла в городе Сайтама (Япония) на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1 в пользу английской команды.

Синие вышли вперёд на 34-й минуте усилиями нападающего Тэмми Абрахама. На 81-й минуте преимущество «Челси» удвоил полузащитник Росс Баркли. На первой компенсированной к основному времени матча минуте хавбек сине-гранатовых Иван Ракитич точным ударом установил окончательный счёт.

Товарищеские матчи (клубы)
23 июля 2019, вторник. 13:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
1 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 – Абрахам – 34, 0:2 – Баркли – 81, 1:2 – Ракитич – 90+1

В минувшем сезоне «Барселона» завоевала титул чемпиона Испании, но потерпела поражение в финале Кубка страны и вылетела из Лиги чемпионов на стадии полуфинала, потерпев разгромное поражение от «Ливерпуля» со счётом 0:4 после домашней победы (3:0). В свою очередь «Челси» обеспечил себе место в следующем розыгрыше главного еврокубкового турнира, заняв третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и став триумфатором Лиги Европы, где в финале команда оказалась сильнее «Арсенала» (4:1).

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент