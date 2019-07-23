«Челси» победил «Барселону» в товарищеском матче

Прозвучал финальный свисток в товарищеском матче между «Барселоной» и «Челси». Игра прошла в городе Сайтама (Япония) на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1 в пользу английской команды.



Синие вышли вперёд на 34-й минуте усилиями нападающего Тэмми Абрахама. На 81-й минуте преимущество «Челси» удвоил полузащитник Росс Баркли. На первой компенсированной к основному времени матча минуте хавбек сине-гранатовых Иван Ракитич точным ударом установил окончательный счёт.

В минувшем сезоне «Барселона» завоевала титул чемпиона Испании, но потерпела поражение в финале Кубка страны и вылетела из Лиги чемпионов на стадии полуфинала, потерпев разгромное поражение от «Ливерпуля» со счётом 0:4 после домашней победы (3:0). В свою очередь «Челси» обеспечил себе место в следующем розыгрыше главного еврокубкового турнира, заняв третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и став триумфатором Лиги Европы, где в финале команда оказалась сильнее «Арсенала» (4:1).