Губернатор Ростовской области: с фанатами «Спартака» обошлись тактично

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал оценку со своей стороны конфликту между болельщиками «Спартака» и правоохранителями на стадионе «Ростов Арена» после матча «Ростов» — «Спартак» (2:2).
Вскоре после окончания встречи в подтрибунном помещении стадиона «Ростов Арена», где проходила игра, началась давка, вызванная конфликтом между болельщиками гостевой команды и представителями правоохранительных органов. В ходе столкновения омоновцы наносили фанатам удары резиновыми дубинками.
«С фанатами «Спартака» обошлись тактично. Всё было в пределах допустимой ситуации», — цитирует губернатора Privet-Rostov.
Глава региона отметил, что зачинщиками потасовки были именно фанаты «Спартака», а полиция лишь выполняла свою работу, защищая «мирных» граждан.
- 23 июля 2019
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