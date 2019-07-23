«Зенит» нацелился на 18-летнего защитника «Минска» Прищепу

Защитник «Минска» Дмитрий Прищепа может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает by.tribuna.com.



По информации портала, в услугах 18-летнего футболиста заинтересован петербургский «Зенит». Более того, действующие чемпионы России направили в белорусский клуб официальный запрос по трансферу игрока, о чём заявил директор «горожан» Игорь Шлойдо.



В нынешнем сезоне Прищепа принял участие в 12 матчах Высшей лиги Беларуси (7 из них – в основе), в которых получил 1 жёлтую карточку. «Минск» после 16 туров занимает 13-е место в турнирной таблице первенства с 14 очками в активе.



«Зенит» после двух стартовых туров располагается на второй строчке в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 6 очков и уступая «Уралу» по дополнительным показателям.

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