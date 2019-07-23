«Зенит» и Газпромбанк объявляют победителей конкурса для юных футболистов из регионов России. Летом 2019 года «Большой фестиваль футбола» побывал в семи городах России: Владивостоке, Омске, Тюмени, Челябинске, Перми, Нижнем Новгороде и Волгограде. Организаторы привезли с собой более 30 футбольных аттракционов, лекции и мастер-классы, футбольные турниры, тренеров Академии и настоящий Кубок чемпионов страны. В каждом городе были отобраны шесть молодых футболистов, каждый из них отправится на тренировочные сборы в «Газпром»-Академию.



Помимо отборов в ходе самого фестиваля «Зенит» и Газпромбанк предоставили шанс попасть в одну из лучших футбольных школ страны жителям других городов. Для этого достаточно было выполнить задания тренера Академии и опубликовать видеоролик с упражнениями в одной из социальных сетей. Тренеры внимательно изучили все заявки и выбрали тройку лучших футболистов. Ими стали: Амир Рустамов из Нижнекамска, Даниил Боданин из Перми и Егор Ложкин из Великого Новгорода.



Мальчики присоединятся к остальным победителям и будут тренироваться в Петербурге под руководством тренеров Академии, получат напутствие от игроков основного состава «Зенита», посетят матч с «Краснодаром» и побывают на экскурсии по «Газпром Арене». Перелёт, проживание, а также насыщенная образовательная программа будут оплачены Газпромбанком.​

«Зенит» подвёл итоги онлайн-отбора Большого фестиваля футбола