Матчи 3-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Хабаровске
Матчи 3-го тура Российской Премьер-Лиги и молодёжного первенства начнутся с минуты молчания в память о погибших детях в Хабаровске.
«В ночь на 23 июля 2019 года в детском лагере под Хабаровском произошла страшная трагедия – при пожаре погибли дети. Российская Премьер-Лига выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. В этот трудный час мы с вами – крепитесь. Все матчи 3-го тура Премьер-Лиги и Молодёжного первенства начнутся с минуты молчания», — сообщается на официальном сайте РПЛ.
Пожар произошёл в детском палаточном лагере на территории курорта «Холдоми». Сгорели 20 из 26 палаток. На данный момент известно о четырёх погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело, ведётся следствие.
- 23 июля 2019
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