«Ньюкасл» может установить рекорд клуба, купив форварда Жоэлинтона за € 45 млн
«Ньюкасл Юнайтед» близок к приобретению бразильского нападающего «Хоффенхайма» Жоэлинтона, утверждает Sky Sports.
По данным источника, английский клуб договорился о переходе форварда за € 45 млн. Если трансфер состоится, то он станет рекордным в истории «Ньюкасл Юнайтед». Прежний рекорд клуб установил в 2005 году, купив нападающего мадридского «Реала» Майкла Оуэна за € 25 млн.
22-летний Жоэлинтон является воспитанником «Спорт Ресифи». В «Хоффенхайм» он перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 2,2 млн. В минувшем сезоне форвард принял участие в 28 матчах немецкого национального чемпионата (25 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, а также отдал пять результативных передач.
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