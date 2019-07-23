Вратарь «Монако» стал игроком «Лорьяна»

Голкипер «Монако» Поль Нарди стал игроком «Лорьяна», сообщается на официальном сайте французского клуба. Контракт 25-летнего футболиста с «Лорьяном» рассчитан на четыре года.



«Сейчас мне нужен новый вызов. Мне понравилось предложение „Лорьяна“, и я очень хотел присоединиться к команде. Это перспективный клуб, который может добиться много. Не могу дождаться первой тренировки с командой, очень хочу порадовать болельщиков», — отметил Нарди.



Нарди перешёл в «Монако» в 2014 году, после чего несколько раз уходил в другие команды на правах аренды. Последние три сезона французский футболист провёл в клубе «Серкль Брюгге» и принял участие в 81 матче команды. Также Нарди выступал за юношеские и молодёжные национальные команды Франции.

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