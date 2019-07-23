«Севилья» оформила 10-й летний трансфер, подписав серба Гуделя

Сербский полузащитник Неманья Гудель перешёл из «Гуанчжоу Эвергранд» в «Севилью», сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Футболист достался севильцам бесплатно. Хавбек успешно прошёл медицинское обследование и подписал с «Севильей» контракт до лета 2023 года.
27-летний Гудель выступал за «Гуанчжоу Эвергранд» с 2018 года. Всего в составе китайского клуба он принял участие в 18 матчах, в которых забил три гола и отдал две результативные передач. Ранее он играл за «НАК Бреду», АЗ, «Аякс», «Тяньцзинь Тэда» и «Спортинг». За сборную Сербии сыграл 22 матча и забил один гол.
Гудель стал 10-м трансфером «Севильи» нынешним летом. Трансферная кампания обошлась севильцам в € 124 млн. Самой дорогой покупкой стал защитник Жюль Кунде, который перешёл из «Бордо» за € 25 млн.
- 23 июля 2019
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