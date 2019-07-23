Конте: никогда не был близок к тому, чтобы вновь возглавить «Ювентус»
Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте отметил, что не был близок к возвращению в туринский «Ювентус».
«Я никогда не был близок к тому, чтобы вновь возглавить „Ювентус“. Я не получал никаких звонков. Именно „Интер“ проявлял наибольшую заинтересованность во мне. Я чувствую большую ответственность перед новым клубом и хочу достичь с ним чего-то масштабного.
Сарри? Если в „Ювентусе“ решили назначить его, значит у них были веские причины. Не мне судить этот выбор», — приводит слова Конте Goal.com.
Конте возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 год и трижды приводил клуб к чемпионству в итальянской Серии А. Также итальянец выступал в составе туринского клуба в качестве игрока с 1991 по 2004 год.
Буффон: Конте никогда не предавал «Ювентус»
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