Конте: никогда не был близок к тому, чтобы вновь возглавить «Ювентус»

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте отметил, что не был близок к возвращению в туринский «Ювентус».



«Я никогда не был близок к тому, чтобы вновь возглавить „Ювентус“. Я не получал никаких звонков. Именно „Интер“ проявлял наибольшую заинтересованность во мне. Я чувствую большую ответственность перед новым клубом и хочу достичь с ним чего-то масштабного.



Сарри? Если в „Ювентусе“ решили назначить его, значит у них были веские причины. Не мне судить этот выбор», — приводит слова Конте Goal.com.



Конте возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 год и трижды приводил клуб к чемпионству в итальянской Серии А. Также итальянец выступал в составе туринского клуба в качестве игрока с 1991 по 2004 год.

Буффон: Конте никогда не предавал «Ювентус»