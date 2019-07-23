Вальверде: Ракитичу придётся завоёвывать место в составе «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о будущем хорватского полузащитника каталонской команды Ивана Ракитича.



«Ракитич был важным игроком для „Барселоны“. Я не знаю, останется ли он таковым в предстоящем сезоне. Сейчас приходят новые футболисты, и Ракитичу придётся завоёвывать место в стартовом составе. Время идёт, всё может измениться», — приводит слова Вальверде La Vanguardia.



Ранее сообщалось, что «Барселона» может включить Ракитича в сделку по возвращению в команду бразильского нападающего Неймара, который выступает за «ПСЖ». В минувшем сезоне 31-летний Ракитич провёл 34 матча в чемпионате Испании, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Контракт игрока с «Барселоной» действует до лета 2021 года.

Ракитич: я хочу остаться в «Барселоне», но открыт для всего