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Безбородов рассудит ЦСКА и «Локомотив» в 3-м туре РПЛ

Безбородов рассудит ЦСКА и «Локомотив» в 3-м туре РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Состоялось назначение судейских бригад на матчи 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

26 июля (пятница)

«Динамо» — «Урал»: судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Алексей Ширяев (Ставрополь), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

27 июля (суббота)

«Уфа» — «Крылья Советов»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Александр Богданов (Верея); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Тамбов» — «Спартак»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Николай Богач (Люберцы); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).

«Краснодар» — «Сочи»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Артём Любимов (Санкт-Петербург); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).

28 июля (воскресенье)

«Оренбург» — «Зенит»: судья — Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи — Алексей Лунёв (Новосибирск), Игорь Демешко (Химки); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Александр Колобаев (Москва).

«Арсенал» — «Ростов»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Николай Ерёмин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва).

ЦСКА — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); ВАР — Виталий Мешков (Дмитров), АВАР — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).

29 июля (понедельник)

«Рубин» — «Ахмат»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Роман Усачёв (Ростов-на-Дону), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Юрий Чеботарёв (Краснодар).

Матчи 3-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Хабаровске
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