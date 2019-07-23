Алаба: полностью сосредоточен на работе в «Баварии»
Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба прокомментировал информацию о возможном переходе в «Барселону».
«Я полностью сосредоточен на работе в „Баварии“. Думаю, нам предстоит проделать большой объём работы в новом сезоне. Все мои мысли сейчас о подготовке с мюнхенской командой», — приводит слова Алабы Bild.
Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила 27-летнего австрийского футболиста «Барселоне» в обмен на полузащитника каталонцев Усмана Дембеле. В каталонском клубе видят в Алабе достойного конкурента для защитника Жорди Альбы за место в стартовом составе команды. Также сообщалось, что в услугах Алабы заинтересован «Арсенал». Действующий контракт Алабы с мюнхенской «Баварией» рассчитан до 2021 года.
«Бавария» предложила Алабу «Барселоне» в обмен на Дембеле
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