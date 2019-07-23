«Манчестер Юнайтед» близок к покупке Милинкович-Савича за € 75 млн

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время может купить сербского полузащитника римского «Лацио» Сергея Милинкович-Савича, утверждает La Repubblica.

По данным источника, английский и итальянский клубы близки к согласованию трансфера игрока за € 75 млн с учётом бонусов. Манкунианцы уже согласовали с футболистом условия пятилетнего контракта.

24-летний Милинкович-Савич перешёл в «Лацио» летом 2015 года из бельгийского «Генка». Сумма трансфера составила € 18 млн. В минувшем сезоне сербский хавбек принял участие в 31 матче итальянского национального чемпионата (29 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, отдал три результативные передачи, а также получил семь жёлтых и одну красную карточки.