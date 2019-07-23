Михайлович прошёл первый курс химиотерапии
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович, у которого ранее была диагностирована лейкемия, прошёл первый курс химиотерапии, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Специалист проходил курс с 18 июля. Михайлович проведёт в больнице ещё как минимум три недели, чтобы врачи могли наблюдать за изменениями в состоянии здоровья тренера после процедуры. Сообщается, что специалист будет иметь возможность контактировать с тренерским штабом «Болоньи» в период нахождения в медицинском учреждении. «Болонья» проведёт сбор в Австрии с 25 июля.
Ранее Михайлович рассказал общественности, что ему диагностировали лейкемию. При этом специалист решил не уходить в отставку с поста главного тренера «Болоньи».
Михайлович сообщил, что болен лейкемией
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