Зырянов: в «Спартаке» выпускают воспитанников, а команда непонятно во что играет
Главный тренер молодёжной команды петербургского «Зенита» Константин Зырянов выразил мнение об игре московского «Спартака».
«Там выпускают своих воспитанников. Непонятно, во что команда играет. В Лигу чемпионов не попали. Тренер в Санкт-Петербурге, который будет делать так же, не доработает до следующего дня. Сергей Богданович поступает мудро. Точка. Потому что в розыгрыше реноме Семака. Слушать никого не надо», — приводит слова Зырянова «Фонтанка».
«Спартак», набрав четыре очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре московский клуб дома обыграл «Сочи» (1:0), во 2-м — сыграл вничью с «Ростовом» (2:2). После обоих матчей соперники красно-белых подавали жалобы на судейство.
Агент Перейро хочет большой бонус за переход в «Спартак», сделка может сорваться
- 23 июля 2019
-
22:29
-
22:09
-
22:07
-
21:54
-
21:52
-
21:38
-
21:09
-
21:02
-
21:00
-
20:55
-
20:52
-
20:34
-
20:31
-
20:09
-
20:08
-
19:55
-
19:44
-
19:42
-
19:31
-
19:27
-
19:00
-
18:39
-
18:38
-
18:29
-
18:22
-
18:06
-
17:52
-
17:46
-
17:35
-
17:29
-
17:15
-
17:09
-
17:00
-
16:45
-
16:19
Партнерский контент