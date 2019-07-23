Зырянов: в «Спартаке» выпускают воспитанников, а команда непонятно во что играет

Главный тренер молодёжной команды петербургского «Зенита» Константин Зырянов выразил мнение об игре московского «Спартака».

«Там выпускают своих воспитанников. Непонятно, во что команда играет. В Лигу чемпионов не попали. Тренер в Санкт-Петербурге, который будет делать так же, не доработает до следующего дня. Сергей Богданович поступает мудро. Точка. Потому что в розыгрыше реноме Семака. Слушать никого не надо», — приводит слова Зырянова «Фонтанка».

«Спартак», набрав четыре очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре московский клуб дома обыграл «Сочи» (1:0), во 2-м — сыграл вничью с «Ростовом» (2:2). После обоих матчей соперники красно-белых подавали жалобы на судейство.