«Ньюкасл» установил клубный рекорд, приобретя форварда «Хоффенхайма» Жоэлинтона
«Ньюкасл Юнайтед» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Хоффенхайма» Жоэлинтона за рекордную для клуба сумму.
Клуб не оглашает сумму трансфера, однако ранее сообщалось, что Жоэлинтон будет стоить «Ньюкаслу» € 45 млн. Прежний рекорд клуб установил в 2005 году, купив нападающего мадридского «Реала» Майкла Оуэна за € 25 млн.
Контракт Жоэлинтона с английским клубом рассчитан до лета 2025 года. 22-летний игрок является воспитанником «Спорт Ресифи». В «Хоффенхайм» он перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 2,2 млн. В минувшем сезоне форвард принял участие в 28 матчах немецкого национального чемпионата (25 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, а также отдал пять результативных передач.
- 23 июля 2019
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