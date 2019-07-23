Швец продлил контракт с «Ахматом»
«Ахмат» на официальной странице клуба в «Твиттере» сообщил о продлении контракта с полузащитником Антоном Швецом. Новое соглашение футболиста с грозненской командой рассчитано до конца 2023 года.
Предыдущий контракт Швеца с «Ахматом» истекал летом 2021 года. В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями.
Швец выступает в составе грозненского «Ахмата» с 2017 года. Ранее футболист играл за такие клубы, как «Реал Сарагоса» и вторая команда «Вильярреала». Также Швец выступал за национальную команду России в 2018 году. «Ахмат» занял восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19.
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