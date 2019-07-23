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Трансфер Андре Силвы в «Монако» находится под угрозой срыва

Трансфер Андре Силвы в «Монако» находится под угрозой срыва
Футбол / Италия 0

Трансфер нападающего «Милана» Андре Силвы в «Монако» находится под угрозой срыва, сообщает La Repubblica.

По информации источника, португальский форвард уже прошёл медицинское обследование в «Монако», однако не сумел договориться об условиях личного контракта с клубом. Отмечается, что стороны настолько далеки от достижения соглашения по данному вопросу, что трансфер может не состояться. Ранее сообщалось, что «Монако» готов заплатить за Силву € 30 млн.

Андре Силва перешёл в «Милан» из «Порту» летом 2017 года, однако после неудачного первого сезона в Италии россонери отправили его в аренду в «Севилью». В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Силва принял участие в 23 матчах, в которых отметился девятью голами.

Андре Силва близок к переходу в «Монако»
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