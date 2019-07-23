Глеб получил предложение стать играющим тренером клуба «Ислочь»

Главный тренер белорусской «Ислочи» Виталий Жуковский сообщил, что клуб предлагает контракт играющего тренера полузащитнику Александру Глебу.



«Контракт для Александра Глеба у нас лежит уже года три. Он приезжает с нами, тренируется, а потом подписывает почему-то контракт с БАТЭ. Так что контракт есть, он лежит. И мы его ждём. Надеюсь, когда-то да подпишет. Может, станет в будущем тренером, а пока играющим тренером», — приводит слова Жуковского «Прессбол» со ссылкой на программу «Спорт-кадр».

В начале июня 38-летний Глеб в пятый раз за карьеру покинул БАТЭ и сейчас является свободным агентом.

Также хавбек выступал за «Штутгарт», «Арсенал», «Барселону», «Бирмингем Сити», «Вольфсбург», «Крылья Советов», «Коньяспор» и «Генчлербирлиги».