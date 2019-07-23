Мартынович: был счастлив провести 200-й матч за «Краснодар», это мой дом

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович поделился впечатлениями от матча 2-го тура РПЛ с «Уфой» (3:2). Напомним, эта игра стала 200-й для защитника в составе краснодарской команды.



«200-й матч — это серьёзная цифра. Я был очень счастлив провести 200 матчей за „Краснодар“, ведь это мой дом, моя команда. Поэтому чувствую, что выполнил долг, проведя 200 матчей за команду.



Когда пришёл в раздевалку, чувства были не лучшие. Но, пообщавшись с командой и тренерским штабом, я обрёл уверенность, что мы сможем вернуться в игру и переломить её ход. Эта встреча — ещё одно доказательство того, что не стоит опускать руки и нужно всегда верить в свою философию игры», — сказал Мартынович в интервью клубной пресс-службе «Краснодара».

«Краснодар» вырвал победу в игре 2-го тура РПЛ с «Уфой», уступая в счёте 0:2