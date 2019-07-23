Мартынович: был счастлив провести 200-й матч за «Краснодар», это мой дом
Защитник «Краснодара» Александр Мартынович поделился впечатлениями от матча 2-го тура РПЛ с «Уфой» (3:2). Напомним, эта игра стала 200-й для защитника в составе краснодарской команды.
«200-й матч — это серьёзная цифра. Я был очень счастлив провести 200 матчей за „Краснодар“, ведь это мой дом, моя команда. Поэтому чувствую, что выполнил долг, проведя 200 матчей за команду.
Когда пришёл в раздевалку, чувства были не лучшие. Но, пообщавшись с командой и тренерским штабом, я обрёл уверенность, что мы сможем вернуться в игру и переломить её ход. Эта встреча — ещё одно доказательство того, что не стоит опускать руки и нужно всегда верить в свою философию игры», — сказал Мартынович в интервью клубной пресс-службе «Краснодара».
«Краснодар» вырвал победу в игре 2-го тура РПЛ с «Уфой», уступая в счёте 0:2
- 23 июля 2019
-
23:57
-
23:33
-
23:32
-
23:27
-
22:57
-
22:38
-
22:29
-
22:09
-
22:07
-
21:54
-
21:52
-
21:38
-
21:09
-
21:02
-
21:00
-
20:55
-
20:52
-
20:34
-
20:31
-
20:09
-
20:08
-
19:55
-
19:44
-
19:42
-
19:31
-
19:27
-
19:00
-
18:39
-
18:38
-
18:29
-
18:22
-
18:06
-
17:52
-
17:46
-
17:35
Партнерский контент