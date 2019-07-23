Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал фаната
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду подшутил над полицейским во время тренировки команды в Сингапуре.
В ходе занятий на поле прорвался фанат, которого задержали стражи правопорядка. В этот момент Роналду в шутку прыгнул на полицейского. Коп остался удивлён поведением португальца, а его партнёр по команде Гонсало Игуаин не смог удержаться от смеха.
Роналду перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 117 млн. В минувшем сезоне 34-летний форвард принял участие в 31 матче итальянского национального чемпионата, в которых стал автором 21 забитого мяча (пять — с пенальти), а также отдал восемь результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
Ребёнок прорвался к Роналду во время матча «Ювентуса» и сфотографировался с ним
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