«Кальяри» купил хорвата Рога, оформив самый дорогой трансфер в истории клуба

Хорватский полузащитник Марко Рог перешёл из «Наполи» в «Кальяри», сообщается на официальном сайте сардинийского клуба.
По данным Football Italia, хавбек перешел в «Кальяри» на правах аренды, но с обязательством выкупа за € 15 млн. Таким образом, Рог стал самым дорогим игроком в истории клуба. Ранее данный титул принадлежал форварду Леонардо Паволетти, который перешёл из «Наполи» летом 2018 года за € 9,8 млн.
Рог перешёл в «Наполи» летом 2016 года из загребского «Динамо» на правах аренды за € 1,5 млн. Через год итальянский клуб выкупил трансфер игрока за € 13,5 млн. В минувшем сезоне 24-летний хавбек принял участие в девяти матчах чемпионата Италии (четыре — в основном составе) и забил один гол. В январе хорват на правах аренды перешёл в «Севилью», за которую провёл 10 матчей.
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