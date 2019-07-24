Румменигге: у «Баварии» не было с «Эспаньолом» переговоров по Марку Роке

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал интерес мюнхенского клуба к полузащитнику «Эспаньола» Марку Роке.

«С «Эспаньолом» не было никаких контактов или переговоров. Но я проинформирован, что в контракте футболиста есть пункт о возможном выкупе», – приводит слова Румменигге Goal.com.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб может выплатить за футболиста полную сумму отступных, которая составляет € 40 млн. Рока стал приоритетным вариантом для «Баварии» после того, как клубу не удалось приобрести хавбека Родриго Эрнандеса, который перешёл из «Атлетико» в «Манчестер Сити» за € 70 млн.

22-летний Рока является воспитанником «Эспаньола». В минувшем сезоне он принял участие в 35 матчах испанского национального чемпионата (все в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал две результативные передачи, а также получил девять жёлтых карточек. Контракт игрока с каталонским клубом действует до лета 2022 года.