Ловчев: Ханни был не худшим среди тех, кто играл и играет сейчас в «Спартаке»

Экс-защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал переход алжирского полузащитника Софьяна Ханни в катарский клуб «Аль-Гарафа».
«Есть такая поговорка: «Один в поле не воин». Ханни не был тем игроком, без которого «Спартак» не мог бы обойтись.
Что не получилось? Практика. Что предыдущий тренер, Массимо Каррера, не особо его видел в составе и не давал ему много играть, что Олег Кононов тоже не много его заявлял. Но, на мой взгляд, он квалифицированный футболист. Для того состава, каким сейчас играет «Спартак», это не худшая фигура. К сожалению, нынешняя команда сегодня не претендент на золото.
Нужно укрепление — профессионалы. Ташаев, Ломовицкий — это не уровень Спартака. И Ханни был не худшим среди тех, кто играл и играет сейчас. Просто Ханни и Попов не нашли себя в «Спартаке», — приводит слова Ловчева News.ru.
28-летний Ханни выступал за «Спартак» с января 2018 года. До перехода в стан красно-белых хавбек выступал за «Нант», воспитанником которого является, а также за «Кайсери Эрджиесспор», «Османлыспор», «Мехелен» и «Андерлехт». В сборную Алжира он вызывается с 2016 года.
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