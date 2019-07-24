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«Реал» в товарищеском матче обыграл «Арсенал» в серии пенальти

«Реал» в товарищеском матче обыграл «Арсенал» в серии пенальти
Футбол / Англия 0

В Мэриленде (США) на стадионе «Федэкс Филд» состоялся матч Международного кубка чемпионов «Реал» — «Арсенал», который завершился победой мадридского клуба в серии пенальти.

В основное время автором первого мяча стал форвард «Арсенала» Александр Ляказетт, который на 10-й минуте реализовал пенальти. Спустя 14 минут Пьер-Эмерик Обамеянг удвоил преимущество лондонского клуба. В начале второго тайма «Реал» сравнял счёт. Точными ударами отметились Гарет Бэйл и Марко Асенсио.

По регламенту турнира дополнительное время не предусмотрено, поэтому команды перешли к серии пенальти, в которой игроки «Реала» реализовали три удара из четырёх, а футболисты «Арсенала» промахнулись трижды, совершив на один удар больше.

В следующем матче «Реал» 27 июля сыграет с мадридским «Атлетико».

Международный кубок чемпионов
24 июля 2019, среда. 02:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
2 : 2
3 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 – Ляказетт – 10 (пен), 0:2 – Обамеянг – 24, 1:2 – Бэйл – 56, 2:2 – Асенсио – 59
Удаления: Начо, 9 – Папастатопулос, 40
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