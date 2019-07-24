Марко Асенсио получил разрыв крестообразной связки и может пропустить сезон

Полузащитник «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио получил серьёзную травму во время товарищеского матча с лондонским «Арсеналом». Встреча состоялась в Мэриленде (США) на стадионе «Федэкс Филд» и завершилась победой мадридского клуба (2:2, по пенальти — 3:2). В этом матче испанец отметился голом.
По предварительным данным, у Марко Асенсио разрыв крестообразной связки, в связи с этим игрок пропустит длительный период, сообщает Marca. Не исключено, что текущий сезон для 23-летнего хавбека завершён. Дополнительная информация по этому поводу последует позднее.
Асенсио перешёл в «Реал» летом 2015 года из «Мальорки» за € 3,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне он сыграл 44 матча, забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач. Контракт игрока с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2023 года.
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