«Бавария» и «Атлетико» добились побед в матчах Международного кубка чемпионов

В Канзас-Сити (США) на стадионе «Чилдренс Мёрси Парк» состоялся матч Международного кубка чемпионов «Бавария» — «Милан», который завершился победой немецкого клуба со счётом 1:0. Единственный гол в компенсированное к первому тайму время забил полузащитник Леон Горецка.

Таким образом, «Бавария» одержала вторую победу в трёх матчах турнира. Ранее мюнхенцы проиграли «Арсеналу» (1:2) и одержали победу над «Реалом» (3:1). Для «Милана» этот матч стал первым на турнире.

В параллельном матче «Атлетико» в серии пенальти обыграл мексиканский клуб «Гвадалахара Чивас» (0:0, 5:4 — по пенальти). Встреча состоялась в Арлингтоне на стадионе «Глоуб Лайф Парк». В составе «Атлетико» на 24-й минуте был удалён Маркос Льоренте, у «Гвадалахары» на 61-й минуте вторую жёлтую карточку получил Карлос Вильянуэва.