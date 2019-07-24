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«Бавария» и «Атлетико» добились побед в матчах Международного кубка чемпионов

«Бавария» и «Атлетико» добились побед в матчах Международного кубка чемпионов
Футбол / Испания 0

В Канзас-Сити (США) на стадионе «Чилдренс Мёрси Парк» состоялся матч Международного кубка чемпионов «Бавария» — «Милан», который завершился победой немецкого клуба со счётом 1:0. Единственный гол в компенсированное к первому тайму время забил полузащитник Леон Горецка.

Таким образом, «Бавария» одержала вторую победу в трёх матчах турнира. Ранее мюнхенцы проиграли «Арсеналу» (1:2) и одержали победу над «Реалом» (3:1). Для «Милана» этот матч стал первым на турнире.

В параллельном матче «Атлетико» в серии пенальти обыграл мексиканский клуб «Гвадалахара Чивас» (0:0, 5:4 — по пенальти). Встреча состоялась в Арлингтоне на стадионе «Глоуб Лайф Парк». В составе «Атлетико» на 24-й минуте был удалён Маркос Льоренте, у «Гвадалахары» на 61-й минуте вторую жёлтую карточку получил Карлос Вильянуэва.

Международный кубок чемпионов
24 июля 2019, среда. 04:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
1 : 0
Милан
Милан, Италия
1:0 – Горецка – 45+3
Международный кубок чемпионов
24 июля 2019, среда. 04:00 МСК
Гвадалахара Чивас
Гвадалахара, Мексика
0 : 0
4 : 5
Атлетико М
Мадрид, Испания
Удаления: Вильянуэва, 61 – Льоренте, 24
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