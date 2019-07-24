«ПСЖ» договорился с «Эвертоном» о трансфере Гейе
Хавбек «Эвертона» и сборной Сенегала Идрисса Гейе близок к переходу во французский «Пари Сен-Жермен», сообщает Le Parisien.
По информации источника, стороны согласовали переход футболиста. Трансфер 29-летнего сенегальца может обойтись «ПСЖ» в € 32 млн.
Напомним, что «ПСЖ» уже пытался приобрести полузащитника «Эвертона» в зимнее трасферное окно, но не сумел договориться с английским клубом. Последнее предложение парижского команды составило € 30 млн, но было отклонено.
Гейе перешёл в «Эвертон» из «Астон Виллы» летом 2016 года после вылета последней из высшего дивизиона чемпионата Англии в Чемпионшип. За это время в составе ливерпульской команды он провёл 108 матчей во всех турнирах на клубном уровне, где отметился четырьмя забитыми мячами.
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