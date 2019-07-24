Микелтадзе: у «Динамо» очень классный стадион — похож на кинотеатр

Нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе после победы над «Динамо» (1:0) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги оценил домашний стадион соперника — «ВТБ Арену». В этой встрече форвард отметился голом.
«Очень рад, что мне удалось забить победный гол в этом матче. Когда ты приходишь в новую команду, очень непросто сразу проявить себя и показать, на что ты способен. Поэтому здорово, что удалось забить уже в самом начале сезона.
«ВТБ Арена»? Считаю, что это стадион высокого качества, было приятно играть здесь. У «Динамо» современная и удобная арена. Очень классный стадион — похож на кинотеатр», — приводят слова Микелтадзе «Известия».
В следующем туре «Динамо» на своём поле сыграет с «Уралом». Матч состоится 26 июля. «Рубину» 29 июля предстоит домашняя игра с «Ахматом».
- 24 июля 2019
-
08:59
-
08:47
-
08:25
-
07:59
-
07:00
-
06:47
-
06:35
-
05:57
-
05:51
-
05:39
-
04:47
-
04:37
-
03:56
-
03:49
-
02:53
-
01:36
-
00:49
-
00:31
-
00:30
-
00:14
-
00:06
- 23 июля 2019
-
23:57
-
23:33
-
23:32
-
23:27
-
22:57
-
22:38
-
22:29
-
22:09
-
22:07
-
21:54
-
21:52
-
21:38
-
21:09
-
21:02