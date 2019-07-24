Микелтадзе: у «Динамо» очень классный стадион — похож на кинотеатр

Нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе после победы над «Динамо» (1:0) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги оценил домашний стадион соперника — «ВТБ Арену». В этой встрече форвард отметился голом.

«Очень рад, что мне удалось забить победный гол в этом матче. Когда ты приходишь в новую команду, очень непросто сразу проявить себя и показать, на что ты способен. Поэтому здорово, что удалось забить уже в самом начале сезона.

«ВТБ Арена»? Считаю, что это стадион высокого качества, было приятно играть здесь. У «Динамо» современная и удобная арена. Очень классный стадион — похож на кинотеатр», — приводят слова Микелтадзе «Известия».

В следующем туре «Динамо» на своём поле сыграет с «Уралом». Матч состоится 26 июля. «Рубину» 29 июля предстоит домашняя игра с «Ахматом».