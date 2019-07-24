Суперсейвы вратаря и удаление Льоренте. Обзор игры «Атлетико» — «Гвадалахара»

В матче Международного кубка чемпионов «Гвадалахара Чивас» (Мексика) встретился с мадридским «Атлетико». Игра состоялась на стадионе «Глоуб Лайф Парк» в Арлингтоне (США) и завершилась победой «матрасников» (0:0, 5:4 – по пенальти).
Уже на 24-й минуте «Атлетико» остался в меньшинстве – за фол последней надежды с поля был удалён полузащитник Маркос Льоренте. Во втором тайме, на 61-й минуте, составы уравнялись после того, как вторую жёлтую карточку за 6 минут получил защитник Карлос Вильянуэва.
В серии пенальти точнее оказались «матрасники», у которых свои удары реализовали Анхель Корреа, Эктор Эррера, Аугусто Фелипе, Антонио Мойя и Хуан Санабрия, а промахнулся Иван Шапоньич. У «Гвадалахары» не смогли забить сразу двое футболистов.
С расписанием Международного кубка чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».
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