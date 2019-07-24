Лопырёва выступила против идеи уравнять зарплаты женщин и мужчин в футболе

Посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырёва выступила против идеи уравнять заработные платы мужчин и женщин в футболе.
«Американки выиграли женский чемпионат мира, и одна из девушек с матом сказала, что они не пойдут в Белый дом. И, по-моему, та же футболистка сказала: „Мы приносим славу этой стране. Так почему нам платят меньше, чем мужчинам?“. Тема равенства и того, что женщины и мужчины должны получать одинаково, постоянно всплывает. Но в моей системе координат нет такого. Ты получаешь меньше не потому, что ты женщина, а потому, что твои действия не приносят такой популярности и столько спонсоров, сколько у мужчин. Как только женщина будет приносить столько же денег, её зарплата будет такая же», — сказала Лопырёва в эфире «Русского радио».
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