Сарри с раздражением ответил на вопрос о курении

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри во время пресс-конференции в Китае ответил на ряд вопросов журналистов, которые спрашивали его о курении. Ранее итальянский специалист признался, что выкуривает по 60 сигарет в день.
На вопрос о том, чувствует ли он себя более комфортно в Нанкине по сравнению с Сингапуром, где ему запрещено курить в общественных местах, Сарри ответил: «Здесь вы более терпимы, поэтому я чувствую себя более комфортно. Но, чтобы сделать журналиста счастливым, я могу сказать, что курил даже в Сингапуре".
Другой журналист спросил: «Мы все знаем, что вы без ума от сигар. Вы когда-нибудь курили китайские сигары или сигареты?". Раздражённый вопросами о своей привычке, Сарри ответил: «Допустим, я бросаю курить. Я ухожу. Хватит!".
Сарри сменил на посту главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который работал с туринской командой на протяжении последних пяти лет — с 2014 по 2019 год. Последним клубом Сарри был лондонский «Челси», который он возглавил летом 2018 года.
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