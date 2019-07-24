«Ювентус» — «Интер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 24 июля в 14:30

Сегодня, 24 июля, в Центре олимпийских видов спорта в городе Нанкин (Китай) состоится матч Международного кубка чемпионов между туринским «Ювентусом» и миланским «Интером». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Ранее команды встречались 178 раз. Значительное преимущество по количеству побед на стороне бьянконери – 83. Нерадзурри в свою очередь оказывались сильнее в 48 случаях. Ещё в 47 матчах соперники не сумели выявить победителя.



В предыдущей встрече Международного кубка чемпионов «Ювентус» проиграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:3. В свою очередь «Интер» уступил «Манчестер Юнайтед» (0:1). С расписанием предсезонного товарищеского турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».

Сарри: матчи «Ювентуса» с «Интером» — особенные, но сейчас команды не в форме