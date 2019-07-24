«Манчестер Юнайтед» поставил «Интеру» ультиматум по Лукаку

«Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум перед «Интером» по поводу вопроса с переходом нападающего Ромелу Лукаку. Как утверждает The Telegraph, английский клуб потребовал за своего форварда £ 90 млн (около € 100 млн).



При этом манкунианцы выдвинули условие, чтобы «Интер» согласовал стоимость Лукаку до 8 августа. Если этого не произойдёт, то 26-летний футболист ни при каких обстоятельствах не покинет «Манчестер Юнайтед». Ранее в СМИ сообщалось, что миланский клуб готов заплатить за игрока национальной команды Бельгии £ 75 млн (€ 83,6 млн).

В сезоне-2018/19 Ромелу забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Соглашение форварда рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на одну кампанию.