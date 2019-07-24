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КОНМЕБОЛ исключила главу Федерации футбола Аргентины из совета ФИФА

КОНМЕБОЛ исключила главу Федерации футбола Аргентины из совета ФИФА
Футбол / Южная Америка 0

Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа был исключён из совета ФИФА, сообщает TSN.

Это решение было принято КОНМЕБОЛ. Причиной стали публичные высказывания чиновника во время минувшего розыгрыша Кубка Америки. В открытом письме, опубликованном 3 июля, Тапиа раскритиковал руководство организации и бразильскую футбольную конфедерацию. По его словам, сборная Аргентины вылетела из соревнования на стадии полуфинала, проиграв Бразилии, из-за судейства и качества полей.

В КОНМЕБОЛ посчитали, что обвинения Тапиа носят слишком серьёзный характер. Выборы нового члена совета ФИФА пройдут позднее.

Ранее с критикой КОНМЕБОЛ также выступил нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Позднее он был вынужден принести организации извинения, чтобы избежать серьёзных санкций. В итоге форвард был дисквалифицирован и оштрафован.

КОНМЕБОЛ дисквалифицировала Месси на 1 матч и оштрафовала
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