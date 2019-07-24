КОНМЕБОЛ исключила главу Федерации футбола Аргентины из совета ФИФА

Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа был исключён из совета ФИФА, сообщает TSN.
Это решение было принято КОНМЕБОЛ. Причиной стали публичные высказывания чиновника во время минувшего розыгрыша Кубка Америки. В открытом письме, опубликованном 3 июля, Тапиа раскритиковал руководство организации и бразильскую футбольную конфедерацию. По его словам, сборная Аргентины вылетела из соревнования на стадии полуфинала, проиграв Бразилии, из-за судейства и качества полей.
В КОНМЕБОЛ посчитали, что обвинения Тапиа носят слишком серьёзный характер. Выборы нового члена совета ФИФА пройдут позднее.
Ранее с критикой КОНМЕБОЛ также выступил нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Позднее он был вынужден принести организации извинения, чтобы избежать серьёзных санкций. В итоге форвард был дисквалифицирован и оштрафован.
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