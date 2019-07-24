Лопырёва получила предложение работать в футбольном клубе

Российская телеведущая и фотомодель Виктория Лопырёва выразила мнение, что не смогла бы заменить директора лондонского «Челси» Марину Грановскую, а также рассказала о предложении со стороны одно из футбольных клубов, который хочет видеть её в руководстве.



«Как я могу заменить Грановскую в «Челси»? Она очень компетентный сотрудник. Я могу просто взять эту модель за пример и принять одно из имеющихся предложений работать в одном из футбольных клубов.



Мне правда предложили работу в футбольном клубе. В каком именно, не могу сказать. Должность тоже не могу назвать. Конечно же, не президент, но в руководстве. Не мячи же подавать. У них нет столько денег, чтобы я мячи подносила», — сказала Лопырёва в эфире «Русского радио».

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