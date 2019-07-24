Ван Дейк — о центровом «Бостона»: он съест меня заживо за завтраком

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился впечатлениями от встречи с центровым «Бостон Селтикс» Тако Фоллом. Голландский футболист не скрывал своего удивления от роста баскетболиста, который составляет 231 сантиметр.

«Он съест меня заживо за завтраком», — цитирует ван Дейка Daily Mail.

Фолл зашёл в раздевалку «Ливерпуля» и пообщался с футболистами и главным тренером команды Юргеном Клоппом, который также обменялся шутками по поводу роста центрового «Бостона».

В частности, Клопп сравнил Фолла с бывшим нападающим мерсисайдцев Питером Краучем, известным своим высоким ростом, но всё равно заметно уступающим в этом компоненте баскетболисту.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Ливерпуля».